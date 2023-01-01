بنتلي موتورز المحدودة هي شركة تصنيع وتسويق بريطانية للسيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي، وهي شركة تابعة لمجموعة فولكس فاجن منذ عام 1998 وتم دمجها تحت علامة أودي التجارية المتميزة لشركة فولكس فاجن منذ عام 2022. يقع المقر الرئيسي للشركة في كرو، إنجلترا، وقد تم تأسيس الشركة تحت اسم بنتلي موتورز المحدودة بواسطة دبليو او

الموقع الإلكتروني: bentleymotors.com

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