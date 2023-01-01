مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بي إل سي، يتم تسويقها باسم فنادق ومنتجعات IHG، هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للضيافة يقع مقرها الرئيسي في دنهام، باكينجهامشير، إنجلترا. وهي مدرجة في بورصة لندن وهي أحد مكونات مؤشر FTSE 100.

الموقع الإلكتروني: ihg.com

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