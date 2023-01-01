WebCatalog
IHG

IHG

ihg.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IHG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بي إل سي، يتم تسويقها باسم فنادق ومنتجعات IHG، هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للضيافة يقع مقرها الرئيسي في دنهام، باكينجهامشير، إنجلترا. وهي مدرجة في بورصة لندن وهي أحد مكونات مؤشر FTSE 100.

الموقع الإلكتروني: ihg.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IHG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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