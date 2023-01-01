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Jaguar

Jaguar

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الموقع الإلكتروني: jaguar.com

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جاكوار هي العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التابعة لجاكوار لاند روفر، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي في وايتلي، كوفنتري، إنجلترا.

الموقع الإلكتروني: jaguar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jaguar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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