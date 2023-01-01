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Ferrari

Ferrari

ferrari.com

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فيراري إس بي إيه هي شركة إيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ومقرها في مارانيلو، إيطاليا. تأسست الشركة على يد إنزو فيراري في عام 1939 من قسم سباقات ألفا روميو باسم Auto Avio Costruzioni، وقد قامت الشركة ببناء أول سيارة لها في عام 1940، وأنتجت أول سيارة تحمل شارة فيراري في عام 1947.

الموقع الإلكتروني: ferrari.com

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