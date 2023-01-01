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Bottega Veneta

Bottega Veneta

bottegaveneta.com

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بوتيغا فينيتا هي دار أزياء إيطالية فاخرة مقرها في ميلانو، إيطاليا. تشمل خطوط إنتاجها الملابس الجاهزة وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات. وتقوم بترخيص اسمها وعلامتها التجارية لشركة Coty, Inc. للعطور.

الموقع الإلكتروني: bottegaveneta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bottega Veneta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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