Bottega Veneta

بوتيغا فينيتا هي دار أزياء إيطالية فاخرة مقرها في ميلانو، إيطاليا. تشمل خطوط إنتاجها الملابس الجاهزة وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات. وتقوم بترخيص اسمها وعلامتها التجارية لشركة Coty, Inc. للعطور.

الموقع الإلكتروني: bottegaveneta.com

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