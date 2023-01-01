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Louis Vuitton

Louis Vuitton

louisvuitton.com

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لويس فويتون ماليتير، المعروف باسم لويس فويتون، هو دار أزياء فرنسية فاخرة وشركة تأسست عام 1854 على يد لويس فويتون. يظهر حرف LV الخاص بالعلامة التجارية على معظم منتجاتها، بدءًا من الحقائب الفاخرة والسلع الجلدية إلى الملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات والإكسسوارات والنظارات الشمسية والكتب.

الموقع الإلكتروني: louisvuitton.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Louis Vuitton. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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