إيف سان لوران SAS، المعروف أيضًا باسم Saint Laurent وYSL، هو بيت أزياء فرنسي فاخر تأسس عام 1962 على يد إيف سان لوران وشريكه بيير بيرجي. تتخصص الشركة في تصميم الأزياء الراقية والملابس الجاهزة والإكسسوارات الجلدية والأحذية. خط مستحضرات التجميل الخاص بها، YSL Beauty، مملوك لشركة لوريال.

الموقع الإلكتروني: ysl.com

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