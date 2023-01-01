WebCatalog
Saint Laurent

Saint Laurent

ysl.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Saint Laurent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إيف سان لوران SAS، المعروف أيضًا باسم Saint Laurent وYSL، هو بيت أزياء فرنسي فاخر تأسس عام 1962 على يد إيف سان لوران وشريكه بيير بيرجي. تتخصص الشركة في تصميم الأزياء الراقية والملابس الجاهزة والإكسسوارات الجلدية والأحذية. خط مستحضرات التجميل الخاص بها، YSL Beauty، مملوك لشركة لوريال.

الموقع الإلكتروني: ysl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Saint Laurent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

dolcegabbana.com

CHANEL

CHANEL

chanel.com

Louis Vuitton

Louis Vuitton

louisvuitton.com

Prada

Prada

prada.com

GUCCI

GUCCI

gucci.com

Fendi

Fendi

fendi.com

Armani

Armani

armani.com

Moncler

Moncler

moncler.com

Bottega Veneta

Bottega Veneta

bottegaveneta.com

Dior

Dior

dior.com

Ferragamo

Ferragamo

ferragamo.com

Montblanc

Montblanc

montblanc.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية