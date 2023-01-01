غوتشي هي دار أزياء إيطالية فاخرة مقرها في فلورنسا، إيطاليا. وتشمل خطوط إنتاجها حقائب اليد، والملابس الجاهزة، والأحذية، والإكسسوارات، والديكور المنزلي؛ وتقوم بترخيص اسمها وعلامتها التجارية لشركة Coty, Inc. للعطور ومستحضرات التجميل تحت اسم Gucci Beauty.

الموقع الإلكتروني: gucci.com

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