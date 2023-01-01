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Lamborghini

Lamborghini

lamborghini.com

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Automobili Lamborghini S.p.A. هي علامة تجارية إيطالية وشركة مصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي ومقرها في سانتا أجاتا بولونيز. الشركة مملوكة لمجموعة فولكس فاجن من خلال شركتها التابعة أودي.

الموقع الإلكتروني: lamborghini.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lamborghini. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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