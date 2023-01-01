Automobili Lamborghini S.p.A. هي علامة تجارية إيطالية وشركة مصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي ومقرها في سانتا أجاتا بولونيز. الشركة مملوكة لمجموعة فولكس فاجن من خلال شركتها التابعة أودي.

الموقع الإلكتروني: lamborghini.com

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