يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Volvo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

شركة فولفو للسيارات هي شركة سويدية متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات الفاخرة ومقرها في تورسلاندا، غوتنبرغ. تقوم الشركة بتصنيع سيارات الدفع الرباعي وعربات المحطة وسيارات السيدان. الحجج التسويقية الرئيسية للشركة هي السلامة وتراثها وتصميمها السويدي.

الموقع الإلكتروني: volvocars.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Volvo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.