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Honda

Honda

global.honda

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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شركة هوندا موتور المحدودة هي شركة يابانية عامة متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات والدراجات النارية ومعدات الطاقة، ومقرها في ميناتو، طوكيو، اليابان.

الموقع الإلكتروني: global.honda

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