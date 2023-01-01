شركة هوندا موتور المحدودة هي شركة يابانية عامة متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات والدراجات النارية ومعدات الطاقة، ومقرها في ميناتو، طوكيو، اليابان.

الموقع الإلكتروني: global.honda

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