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Casio

Casio

casio.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لتصنيع الإلكترونيات يقع مقرها الرئيسي في شيبويا، طوكيو، اليابان. وتشمل منتجاتها الآلات الحاسبة والهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية والآلات الموسيقية الإلكترونية والساعات التناظرية والرقمية.

الموقع الإلكتروني: casio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Casio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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