شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لتصنيع الإلكترونيات يقع مقرها الرئيسي في شيبويا، طوكيو، اليابان. وتشمل منتجاتها الآلات الحاسبة والهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية والآلات الموسيقية الإلكترونية والساعات التناظرية والرقمية.

الموقع الإلكتروني: casio.com

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