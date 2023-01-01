DBS digibank

DBS Bank Ltd هي شركة سنغافورية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في مارينا باي، سنغافورة. كانت الشركة تُعرف باسم بنك التنمية السنغافوري المحدود، قبل اعتماد الاسم الحالي في 21 يوليو 2003 ليعكس دوره المتغير كبنك عالمي.

الموقع الإلكتروني: internet-banking.dbs.com.sg

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