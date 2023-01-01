WebCatalog
DBS digibank

DBS digibank

internet-banking.dbs.com.sg

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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DBS Bank Ltd هي شركة سنغافورية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في مارينا باي، سنغافورة. كانت الشركة تُعرف باسم بنك التنمية السنغافوري المحدود، قبل اعتماد الاسم الحالي في 21 يوليو 2003 ليعكس دوره المتغير كبنك عالمي.

الموقع الإلكتروني: internet-banking.dbs.com.sg

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