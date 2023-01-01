UOB Personal

UOB الخدمات المصرفية الشخصية عبر الإنترنت. بنك يونايتد أوفرسيز المحدود هو بنك استثماري سنغافوري متعدد الجنسيات وشركة خدمات مالية مقرها في رافلز بليس، سنغافورة. تأسس البنك في عام 1935 باسم البنك الصيني المتحد على يد مجموعة من رجال الأعمال بقيادة وي خينج تشيانج.

الموقع الإلكتروني: pib.uob.com.sg

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