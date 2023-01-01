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Lazada Singapore

Lazada Singapore

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الموقع الإلكتروني: lazada.sg

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التسوق عبر الإنترنت في Lazada Singapore ♥ الإلكترونيات الاستهلاكية، المنزل والمعيشة، التلفزيون، الصحة والجمال والمزيد. ✪ تسوق سهل ✈ توصيل سريع. تسوق الآن! Lazada Group هي شركة تكنولوجيا سنغافورية متعددة الجنسيات تركز بشكل أساسي على التجارة الإلكترونية. أسسها ماكسيميليان بيتنر بدعم من Rocket Internet في عام 2012، وهي مملوكة حاليًا لمجموعة Alibaba Group بعد الاستحواذ عليها في عام 2016. في عام 2014، قامت Lazada Group بتشغيل مواقع في بلدان متعددة وجمعت ما يقرب من 647 مليون دولار أمريكي على عدة جولات استثمارية من شركتها. مستثمرين مثل Tesco، وTemasek Holdings، وSummit Partners، وJPMorgan Chase، وInvestment AB Kinnevik، وRocket Internet. في سبتمبر 2019، ادعت Lazada أنها أفضل منصة للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا مع أكثر من 50 مليون مشتري نشط سنويًا.

الموقع الإلكتروني: lazada.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lazada Singapore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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