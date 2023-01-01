WebCatalog
DMM.com

DMM.com

dmm.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) هي شركة للتجارة الإلكترونية والإنترنت مقرها اليابان ولديها مجموعة متنوعة من الشركات التي تشمل التسوق عبر الإنترنت وخدمة الفيديو حسب الطلب. تدير الشركة موقع DMM.com، وهو موقع ترفيهي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين شراء السلع والخدمات مثل الكتب الإلكترونية والألعاب وإصدارات أقراص DVD السائدة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

الموقع الإلكتروني: dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DMM.com

DMM.com

Space

Greetbuy

Greetbuy

greetbuy.com

Yahoo! JAPAN

Yahoo! JAPAN

Space

Lazada Singapore

Lazada Singapore

lazada.sg

Lazada Malaysia

Lazada Malaysia

lazada.com.my

Lazada Indonesia

Lazada Indonesia

lazada.co.id

Lazada Philippines

Lazada Philippines

lazada.com.ph

Lazada Thailand

Lazada Thailand

lazada.co.th

Pingdom

Pingdom

my.pingdom.com

StarFlyer

StarFlyer

starflyer.jp

Obico

Obico

app.obico.io

Funimation

Funimation

funimation.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية