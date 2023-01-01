DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) هي شركة للتجارة الإلكترونية والإنترنت مقرها اليابان ولديها مجموعة متنوعة من الشركات التي تشمل التسوق عبر الإنترنت وخدمة الفيديو حسب الطلب. تدير الشركة موقع DMM.com، وهو موقع ترفيهي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين شراء السلع والخدمات مثل الكتب الإلكترونية والألعاب وإصدارات أقراص DVD السائدة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

الموقع الإلكتروني: dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.