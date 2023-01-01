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ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ANZ New Zealand على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.

الموقع الإلكتروني: anz.co.nz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ANZ New Zealand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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