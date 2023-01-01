Lendio
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الموقع الإلكتروني: lendio.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lendio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تعد شركة Lendio (المعروفة سابقًا باسم Funding Universe) ومقرها يوتا، والتي تأسست في عام 2011 على يد Brock Blake وTrent Miskin، سوقًا مجانيًا للقروض عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.
الموقع الإلكتروني: lendio.com
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