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تعد شركة Lendio (المعروفة سابقًا باسم Funding Universe) ومقرها يوتا، والتي تأسست في عام 2011 على يد Brock Blake وTrent Miskin، سوقًا مجانيًا للقروض عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.

الموقع الإلكتروني: lendio.com

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