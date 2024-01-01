Wikifolio
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Talents and capital market experts can share their trading ideas in a way that is visible for everyone. Everyone can choose their favorites regardless of their available capital and profit from these trading ideas via an exchange-traded financial product.
الموقع الإلكتروني: wikifolio.com
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