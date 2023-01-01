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Revolut

Revolut

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الموقع الإلكتروني: revolut.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Revolut على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.

الموقع الإلكتروني: revolut.com

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