احصل على التطبيق الذي يتيح لك رؤية جميع حساباتك في مكان واحد، ومعرفة مقدار الأموال المتبقية لديك حتى يوم الدفع وزيادة مدخراتك.

الموقع الإلكتروني: moneydashboard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Money Dashboard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.