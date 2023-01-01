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NerdWallet

NerdWallet

nerdwallet.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NerdWallet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تتبع ميزانيتك وأموالك وائتمانك - كل ذلك في مكان واحد وكل ذلك مجانًا. احصل على الرؤى التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من أموالك. اعرض جميع حساباتك المالية على شاشة واحدة لمراقبة سهلة وشاملة. ثم قم بتكبير تفاصيل التدفق النقدي والنفقات ودرجة الائتمان وصافي القيمة. بالإضافة إلى ذلك، احصل على نصائح معتمدة من Nerd لمساعدتك في إدارة أموالك والعمل على تحقيق أهدافك.

الموقع الإلكتروني: nerdwallet.com

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