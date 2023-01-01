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Toshl Finance

Toshl Finance

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الموقع الإلكتروني: toshl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toshl Finance على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعرف على اموالك. استمتع! تتبع نفقاتك وتنظيم الفواتير والميزانية. قم بالتمويل الشخصي بطريقة سهلة، من خلال تطبيقات على Android وiOS والويب.

الموقع الإلكتروني: toshl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toshl Finance. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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