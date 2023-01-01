حل معالجة الدفع الذي يساعد الشركات على الاحتفاظ بدفتر الأستاذ العام لتسجيل النفقات وتتبع الحسابات المستحقة الدفع وتسجيل الفواتير.

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