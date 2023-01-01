جدولة الكل في واحد، والتحقق الإلكتروني من الزيارة، ومعالجة الدفع، وحل الدفع لمقدمي الرعاية. برنامج مصمم للسجلات - جدولة الكل في واحد، والتحقق الإلكتروني من الزيارة، ومعالجة الدفع، وحل الدفع لمقدمي الرعاية - بسيط ومتوافق وخالي من الترخيص - منصة برمجيات الكل في واحد.

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