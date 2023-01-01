WebCatalog
SPORTRICK

SPORTRICK

sportrick.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SPORTRICK على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SPORTRIKK هو برنامج مبتكر لإدارة العضوية، وهو أول برنامج قائم على التجارة الإلكترونية والاجتماعية، ويتميز بتكامل تتبع التمرين والتحكم في الوصول الفعلي إلى السحابة بالكامل. يمكنك إدارة تسجيل الدخول والخروج، والفواتير، ومعالجة الدفع، والتقارير، وجدولة الفصل، والتحكم في الوصول: SPORTRIKK هو حل العضوية الكاملة القائم بالكامل على الويب!

الموقع الإلكتروني: sportrick.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SPORTRICK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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