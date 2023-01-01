SPORTRIKK هو برنامج مبتكر لإدارة العضوية، وهو أول برنامج قائم على التجارة الإلكترونية والاجتماعية، ويتميز بتكامل تتبع التمرين والتحكم في الوصول الفعلي إلى السحابة بالكامل. يمكنك إدارة تسجيل الدخول والخروج، والفواتير، ومعالجة الدفع، والتقارير، وجدولة الفصل، والتحكم في الوصول: SPORTRIKK هو حل العضوية الكاملة القائم بالكامل على الويب!

الموقع الإلكتروني: sportrick.com

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