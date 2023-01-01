برنامج ManageMart للمحاسبة السحابية هو الحل الأقوى للأعمال. إدارة الحساب (فواتير وتقديرات) إنشاء/إزالة/تعديل/إرسال. تتبع النفقات. إعداد فواتير العملاء عبر الإنترنت (شريطة أن يكون أحد أنظمة الدفع قيد الاستخدام على الأقل: Stripe أو PayPal أو Square) إعداد التقارير الكاملة: بيان الدخل/المصروفات، التقرير الضريبي. يشتمل برنامج ManageMart الشامل للأعمال أيضًا على: إدارة علاقات العملاء والموظفين والمعدات وبرامج إدارة الجدولة.

الموقع الإلكتروني: sunrise.managemart.com

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