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ManageMart

ManageMart

sunrise.managemart.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ManageMart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج ManageMart للمحاسبة السحابية هو الحل الأقوى للأعمال. إدارة الحساب (فواتير وتقديرات) إنشاء/إزالة/تعديل/إرسال. تتبع النفقات. إعداد فواتير العملاء عبر الإنترنت (شريطة أن يكون أحد أنظمة الدفع قيد الاستخدام على الأقل: Stripe أو PayPal أو Square) إعداد التقارير الكاملة: بيان الدخل/المصروفات، التقرير الضريبي. يشتمل برنامج ManageMart الشامل للأعمال أيضًا على: إدارة علاقات العملاء والموظفين والمعدات وبرامج إدارة الجدولة.

الموقع الإلكتروني: sunrise.managemart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ManageMart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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