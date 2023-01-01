Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.

الموقع الإلكتروني: lemonsqueezy.com

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