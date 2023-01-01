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TaxJar

TaxJar

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الموقع الإلكتروني: taxjar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TaxJar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الامتثال لضريبة المبيعات للتجارة الحديثة. تقوم TaxJar بإعادة تصور كيفية إدارة الشركات للامتثال لضريبة المبيعات. تعمل منصتنا المستندة إلى السحابة على أتمتة دورة حياة ضريبة المبيعات بأكملها عبر جميع قنوات المبيعات الخاصة بك - بدءًا من الحسابات وتتبع الارتباط وحتى إعداد التقارير وحفظ الملفات. بفضل التكنولوجيا المبتكرة والدعم الحائز على جوائز، نقوم بتبسيط الامتثال لضريبة المبيعات حتى تتمكن من النمو بسهولة.

الموقع الإلكتروني: taxjar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TaxJar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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