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الامتثال لضريبة المبيعات للتجارة الحديثة. تقوم TaxJar بإعادة تصور كيفية إدارة الشركات للامتثال لضريبة المبيعات. تعمل منصتنا المستندة إلى السحابة على أتمتة دورة حياة ضريبة المبيعات بأكملها عبر جميع قنوات المبيعات الخاصة بك - بدءًا من الحسابات وتتبع الارتباط وحتى إعداد التقارير وحفظ الملفات. بفضل التكنولوجيا المبتكرة والدعم الحائز على جوائز، نقوم بتبسيط الامتثال لضريبة المبيعات حتى تتمكن من النمو بسهولة.

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