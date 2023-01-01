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TeamSupport

TeamSupport

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الموقع الإلكتروني: teamsupport.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeamSupport على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TeamSupport هي شركة برمجيات دعم العملاء الحائزة على جوائز ما بعد البيع، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تدعم تقنية B2B ضمن أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعات الاتصالات.

الموقع الإلكتروني: teamsupport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeamSupport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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