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TeamSupport هي شركة برمجيات دعم العملاء الحائزة على جوائز ما بعد البيع، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تدعم تقنية B2B ضمن أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعات الاتصالات.

الموقع الإلكتروني: teamsupport.com

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