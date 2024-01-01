WebCatalog

FeaturedCustomers

FeaturedCustomers

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: featuredcustomers.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FeaturedCustomers على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن برنامج "FeaturedCustomers"، النظام الأساسي المرجعي الوحيد للعملاء في العالم لبرامج وخدمات الأعمال B2B، يساعد المشترين المحتملين في B2B على البحث واكتشاف برامج وخدمات الأعمال من خلال المحتوى المرجعي للعملاء المعتمد من البائع مثل شهادات العملاء وقصص النجاح ودراسات الحالة ومقاطع فيديو العملاء. كل يوم، تساعد هذه المنصة في التأثير على قرارات الشراء لآلاف المشترين في مجال B2B في المراحل النهائية من دورة الشراء الخاصة بهم، بدءًا من شركات Fortune 500 وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الفئات:

Business
منصات مراجعة التكنولوجيا

الموقع الإلكتروني: featuredcustomers.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FeaturedCustomers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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