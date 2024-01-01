إن برنامج "FeaturedCustomers"، النظام الأساسي المرجعي الوحيد للعملاء في العالم لبرامج وخدمات الأعمال B2B، يساعد المشترين المحتملين في B2B على البحث واكتشاف برامج وخدمات الأعمال من خلال المحتوى المرجعي للعملاء المعتمد من البائع مثل شهادات العملاء وقصص النجاح ودراسات الحالة ومقاطع فيديو العملاء. كل يوم، تساعد هذه المنصة في التأثير على قرارات الشراء لآلاف المشترين في مجال B2B في المراحل النهائية من دورة الشراء الخاصة بهم، بدءًا من شركات Fortune 500 وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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