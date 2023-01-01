تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وكلها مخصصة لرحلة العميل الفردية الخاصة بهم. تأسست Folloze في عام 2013 على يد اثنين من مديري التسويق التنفيذيين الذين لاحظوا كيف يتغير البيع والشراء بين الشركات بشكل مباشر، وتخدم Folloze بكل فخر بعضًا من أكبر وأنجح العلامات التجارية في مجال B2B اليوم، بما في ذلك شركات مثل Cisco وFireEye وGoogle وOkta وWorkday.

الموقع الإلكتروني: folloze.com

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