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يستخدم Dealintent الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري وإنشاء غرف مبيعات رقمية مخصصة تثير اهتمام المشتري وتحدد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيب المبيعات الخاص بك

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الموقع الإلكتروني: dealintent.com

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