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Dealintent

Dealintent

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dealintent.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dealintent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم Dealintent الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري وإنشاء غرف مبيعات رقمية مخصصة تثير اهتمام المشتري وتحدد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيب المبيعات الخاص بك

الفئات:

Business
برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي
برامج ذكاء المبيعات
برنامج غرفة المبيعات الرقمية

الموقع الإلكتروني: dealintent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dealintent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Fireflies.ai

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Demandbase

demandbase.com

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Valuecase

valuecase.com

NetLine

NetLine

netline.com

Albacross

Albacross

albacross.com

Crystal

Crystal

crystalknows.com

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