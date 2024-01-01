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DealLab

DealLab

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الموقع الإلكتروني: deallab.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DealLab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمًا متوافقين وخاضعين للمساءلة. قم بزيادة معدلات الفوز وتقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات عبر فرق المبيعات من خلال زيادة رؤية الصفقات وأفضل الممارسات التنظيمية والخطوات التالية الراسخة وقوالب خطة العمل المتبادلة.

الفئات:

Business
برنامج غرفة المبيعات الرقمية
برنامج تمكين المبيعات

الموقع الإلكتروني: deallab.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DealLab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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