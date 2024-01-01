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يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمًا متوافقين وخاضعين للمساءلة. قم بزيادة معدلات الفوز وتقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات عبر فرق المبيعات من خلال زيادة رؤية الصفقات وأفضل الممارسات التنظيمية والخطوات التالية الراسخة وقوالب خطة العمل المتبادلة.

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