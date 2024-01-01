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Allego

Allego

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الموقع الإلكتروني: allego.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Allego على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.

الفئات:

Business
منصات تجربة المحتوى
برامج ذكاء المحادثة
برنامج غرفة المبيعات الرقمية
برنامج تمكين المبيعات
برامج إدارة أداء المبيعات
برامج التدريب والتأهيل على المبيعات

الموقع الإلكتروني: allego.com

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Salesforce

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Zoho CRM

Zoho CRM

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Pipedrive

pipedrive.com

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MightyCall

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OpenPhone

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