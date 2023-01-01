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بدائل - Allego

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Outreach

Outreach

outreach.io

تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

Gong.io

Gong.io

gong.io

تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.

Balto

Balto

balto.ai

منصة التوجيه رقم 1 في الوقت الفعلي لمراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكلاء المساعدة يقولون الشيء الصحيح في كل مكالمة.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.

Convin

Convin

convin.ai

Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...

Manch Technologies

Manch Technologies

manchtech.com

يساعد مانش المؤسسات على إعادة تصور العمليات التجارية التقليدية وتوسيع نطاق النظام البيئي الرقمي لإدارة أصحاب المصلحة الخارجيين (ESM). تعتبر Manch منصة رقمية للتوصيل والتشغيل، وهي تكمل برنامج ERP/CRM الخاص بالشركة، وذلك باستخدام الترميز الصفري لتكوين عمليات تجارية معقدة للغاية في فترة زمنية قصيرة جدً...

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

قم بتسريع الصفقات وزيادة الإيرادات باستخدام تطبيق تسريع المبيعات المصمم خصيصًا لشركاء التكنولوجيا. تم تصميم Zomentum Grow الكل في واحد لتقليد الطريقة التي تبيع بها. باستخدام Grow، يمكنك أتمتة مهام المبيعات الشاقة للحفاظ على تقدم الفرص. يعمل تطبيقنا على توحيد أنشطة المبيعات، والحفاظ على اتساق فرق الم...

Fathom

Fathom

fathom.video

يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

Avoma

Avoma

avoma.com

ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات

Salesken

Salesken

salesken.ai

يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.

Invoca

Invoca

invoca.com

قم بتسجيل الدخول للوصول إلى منصة الدفع لكل مكالمة الخاصة بشركة Invoca. ينشئ المعلنون حملات تعتمد على الاتصال ويكسب الناشرون المزيد من العمولات مقابل زيادة المكالمات.

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