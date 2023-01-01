يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرام المزيد من الصفقات باستمرار مع تمكين المشتري، قامت شركة SalesHood بفك الشفرة لبناء فرق عالية الأداء من خلال توفير برامج تمكين المبيعات ومحتوى التدريب على المبيعات والخدمات الاستشارية معًا لحل مشكلات الإيرادات بسرعة. تستخدم شركات مثل Activtrak، وAlation، وCopado، وSage، وTrinet، وPlanview، SalesHood لتحقيق نتائج سريعة للإيرادات. تعد SalesHood أكثر بكثير من مجرد منصة لتمكين المبيعات. نحن ندرك مدى صعوبة تنفيذ برامج التمكين التي تؤثر بشكل إيجابي على مقاييس الإيرادات ومؤشرات الأداء الرئيسية. مع SalesHood، لن تحتاج إلى اكتشاف الأمر وإعادة اختراع العجلة. تم تجهيز برنامجنا بالتوجيهات والقوالب الآلية التي تغطي دورة حياة التمكين بأكملها. كما نقدم أيضًا محتوى تدريبيًا مدمجًا على المبيعات حتى تتمكن من تحقيق القيمة في أيام وأسابيع، وليس في أشهر وسنوات. يتم تحديث مكتبة التدريب على المبيعات لدينا بانتظام وستكون مصدرك المفضل للتدريب على المبيعات.

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