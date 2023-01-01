WebCatalog

SalesHood

SalesHood

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: saleshood.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SalesHood على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرام المزيد من الصفقات باستمرار مع تمكين المشتري، قامت شركة SalesHood بفك الشفرة لبناء فرق عالية الأداء من خلال توفير برامج تمكين المبيعات ومحتوى التدريب على المبيعات والخدمات الاستشارية معًا لحل مشكلات الإيرادات بسرعة. تستخدم شركات مثل Activtrak، وAlation، وCopado، وSage، وTrinet، وPlanview، SalesHood لتحقيق نتائج سريعة للإيرادات. تعد SalesHood أكثر بكثير من مجرد منصة لتمكين المبيعات. نحن ندرك مدى صعوبة تنفيذ برامج التمكين التي تؤثر بشكل إيجابي على مقاييس الإيرادات ومؤشرات الأداء الرئيسية. مع SalesHood، لن تحتاج إلى اكتشاف الأمر وإعادة اختراع العجلة. تم تجهيز برنامجنا بالتوجيهات والقوالب الآلية التي تغطي دورة حياة التمكين بأكملها. كما نقدم أيضًا محتوى تدريبيًا مدمجًا على المبيعات حتى تتمكن من تحقيق القيمة في أيام وأسابيع، وليس في أشهر وسنوات. يتم تحديث مكتبة التدريب على المبيعات لدينا بانتظام وستكون مصدرك المفضل للتدريب على المبيعات.

الفئات:

Business
Sales Gamification Software
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software
Sales Performance Management Software
Sales Training and Onboarding Software

الموقع الإلكتروني: saleshood.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SalesHood. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Vonage

Vonage

vonage.com

قد يعجبك أيضًا

Highspot

Highspot

highspot.com

Enablix

Enablix

enablix.com

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Salestable

Salestable

salestable.ai

Kickscale

Kickscale

kickscale.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Allego

Allego

allego.com

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.