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Refrens

Refrens

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: refrens.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Refrens على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المتوقعين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...

الموقع الإلكتروني: refrens.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Refrens. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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