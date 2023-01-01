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Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المتوقعين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...

الموقع الإلكتروني: refrens.com

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