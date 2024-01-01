قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أنشئ الفواتير والمشتريات وعروض الأسعار في أقل من 10 ثوانٍ. شارك على WhatsApp مع روابط الدفع واحصل على أموالك بشكل أسرع! Swipe هو تطبيق بسيط للفوترة والمدفوعات للشركات الصغيرة في الهند. نحن نسهل على الشركات المحلية إرسال فاتورة لعملائها عبر تطبيق WhatsApp. باستخدام Swipe، يمكن للشركات إرسال رسالة WhatsApp تحتوي على رابط يسمح لعملائها بالدفع الفوري باستخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع.

الموقع الإلكتروني: getswipe.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swipe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.