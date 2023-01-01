WebCatalog
Sphiros

Sphiros

my.sphiros.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sphiros على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على صفقات، واكتسب عملاء محتملين، واعثر على مستثمرين، أو قم بتسريع تدفق صفقاتك.

الموقع الإلكتروني: sphiros.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sphiros. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DealNews

DealNews

dealnews.com

Aviso

Aviso

app.aviso.com

Wilco

Wilco

app.wilco.gg

Salesmachine

Salesmachine

app.salesmachine.io

Call Connect

Call Connect

app.callconnect.ai

Mailmodo

Mailmodo

manage.mailmodo.com

Raizer

Raizer

my.raizer.app

Recapped

Recapped

app.recapped.io

Reply.io

Reply.io

run.reply.io

Uptics

Uptics

app.uptics.io

Centered

Centered

centered.app

InsightSquared

InsightSquared

app.insightsquared.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية