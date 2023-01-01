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Raizer

Raizer

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: raizer.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Raizer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يبدأ جمع التبرعات الناجح مع Raizer. ابحث عن المستثمرين المناسبين لشركتك الناشئة. تواصل مع أصحاب رأس المال المغامر والمستثمرين الملائكيين باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: raizer.app

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