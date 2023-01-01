WebCatalog
Wisio

Wisio

project.wisio.app

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wisio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتب العلوم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. Wisio.app هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي للعلماء. احصل على اقتراحات الذكاء الاصطناعي، واعثر على الأبحاث ذات الصلة، وترجم النص الخاص بك، والمزيد. منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكتابة العلمية.

الموقع الإلكتروني: wisio.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wisio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HyperWrite

HyperWrite

hyperwriteai.com

Connected Papers

Connected Papers

connectedpapers.com

AIWritingPal

AIWritingPal

aiwritingpal.com

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

SciSummary

SciSummary

scisummary.com

Ajelix

Ajelix

portal.ajelix.com

Briefly

Briefly

trybriefly.com

Outwrite

Outwrite

app.outwrite.com

Conch

Conch

getconch.ai

WriteMe

WriteMe

app.writeme.ai

Scribee

Scribee

scribee.xyz

SEOCopy.ai

SEOCopy.ai

seocopy.ai

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية