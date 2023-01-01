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Connected Papers

Connected Papers

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الموقع الإلكتروني: connectedpapers.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Connected Papers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Connected Papers أداة مرئية لمساعدة الباحثين والعلماء التطبيقيين في العثور على الأوراق الأكاديمية ذات الصلة بمجال عملهم.

الموقع الإلكتروني: connectedpapers.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Connected Papers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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