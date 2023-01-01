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RAx

RAx

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الموقع الإلكتروني: raxter.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RAx على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتسريع تحليل الأدبيات واستيعابها باستخدام RAx - المساعد الذكي لاستكشاف الأفكار وجمعها وتنظيم بحثك بسهولة.

الموقع الإلكتروني: raxter.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RAx. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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