أدوات قوية لبحثك. لقد قمنا ببناء محرك ذكاء اصطناعي رائد عالميًا لفهم النص العلمي. عند تطبيقه على مراجعة الأدبيات أو استخراج البيانات أو مراقبة ما بعد السوق أو أي مهمة أخرى تتضمن آلاف المستندات مثل الأوراق أو براءات الاختراع، فإن هذا المحرك سيجعل حياتك أسهل كثيرًا.

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