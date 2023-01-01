Charles Schwab

شركة تشارلز شواب هي شركة خدمات مالية أمريكية متعددة الجنسيات. ويقدم الخدمات المصرفية والتجارية والاستثمارية والخدمات ذات الصلة بما في ذلك الاستشارات والخدمات الاستشارية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والمؤسسات.

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