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Charles Schwab

Charles Schwab

schwab.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Charles Schwab على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شركة تشارلز شواب هي شركة خدمات مالية أمريكية متعددة الجنسيات. ويقدم الخدمات المصرفية والتجارية والاستثمارية والخدمات ذات الصلة بما في ذلك الاستشارات والخدمات الاستشارية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والمؤسسات.

الموقع الإلكتروني: schwab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Charles Schwab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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