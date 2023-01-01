واجهة برمجة تطبيقات واحدة لجميع احتياجات تحليل النص الخاصة بك. Tinq.ai هي أداة بسيطة لمعالجة اللغة الطبيعية. يساعدك على تنفيذ تحليل النص بسهولة داخل مشاريعك.

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