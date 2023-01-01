scite.ai
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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
scite هي أداة تستخدم لمساعدة الباحثين على اكتشاف المقالات العلمية وفهمها بشكل أفضل عبر الاستشهادات الذكية. تسمح الاستشهادات الذكية للمستخدمين بمعرفة كيفية الاستشهاد بالورقة العلمية من خلال توفير سياق الاقتباس وتصنيف يصف ما إذا كان يوفر أدلة داعمة أو متعارضة للادعاء المستشهد به. ابحث في أكثر من 800 مليون اقتباس ذكي.
الموقع الإلكتروني: scite.ai
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