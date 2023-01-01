Ai Sofiya هي أداة فائقة الذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء نسخة إعلانية وإجراء تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قم بإنشاء أصوات واقعية لأي نص في ثوانٍ باستخدام أكثر من 840 صوتًا واقعيًا عبر أكثر من 135 لغة ولهجة.

الموقع الإلكتروني: aisofiya.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sofiya. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.