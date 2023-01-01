Google Cloud Platform
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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Cloud Platform على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
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