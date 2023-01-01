Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.

الموقع الإلكتروني: google.com

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